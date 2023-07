Eskobar: Ishod izbora ojačao želju građana da Crna Gora ostvari članstvo u EU

Vašington, (MINA) – Ishod parlamentarnih izbora od 11. juna ojačao je želju građana da Crna Gora ostvari evropske integracije i reforme koje će ih unaprijediti, rekao je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

Kako prenosi portal RTCG, Eskobar je tokom saslušanja o aktivnostima SAD na Balkanu u Komitetu za spoljne poslove, istakao da u Crnoj Gori vide novi zamah ka ostvarenju njene evropske budućnosti.

“Nedavni predsjednički i parlamentarni izbori bili su slobodni, mirni i nudili su biračima širok izbor”, kazao je Eskobar.

On je dodao da su transatlantske i evropske integracije od suštinskog značaja za smanjenje, kako je kazao, štetnog uticaja aktera poput Rusije i Kine.

“Razumijemo da su prepreke ogromne – uključujući zaustavljeni napredak u demokratizaciji, korupciju, zavisnost od ruske energije, etnonacionalističku politiku i štetan strani uticaj i dezinformacije. Ipak, one nijesu nepremostive”, ocijenio je Eskobar.

Prema njegovim riječima, Zapadni Balkan mora preduzeti neophodne korake da bi se kvalifikovao za članstvo u evroatlantskoj zajednici.

“Naš angažman im pomaže da se bore protiv korupcije i dezinformacija koje podstiču podložnost zlonamjernom uticaju iz autoritarnih država kao što su Rusija i Kina, ali i loših “domaćih” aktera”, naveo je Eskobar.

On je zaključio da je angažman SAD usmjeren na rešavanje postojećih tenzija koje ugrožavaju veću regionalnu stabilnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS