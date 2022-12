Eskobar: Hitno izabrati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Poslanici u crnogoskoj Skupstini treba hitno da izaberu sudije Ustavnog suda, kazao je specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar i poručio da su Crnoj Gori potrebni prijevremeni parlamentarni izbori.

Eskobar je, u intervjuu Atlantskom savezu, kazao da je Zapadni Balkan za Sjedinjene Američke Države (SAD) i dalje područje nevjerovatnih prilika, kao i da imaju pozitivne odnose sa svih šest država regiona.

Kako je rekao, za SAD i njihove evropske partnere, problematična je činjenica što sve države Zapadnog Balkana nemaju pozitivne međusobne odnose.

Prema riječima Eskobara, Zapadna Evropa je, usljed krize u Ukrajini, ubrzala određene procese koji će regionu pomoći da se kreće u pravom smjeru.

“Umjesto da ih donosioci odluka zaborave, svjedočimo obnavljanju fokusa na popravljanje nekih problema regiona”, smatra Eskobar.

On je rekao da je Berlinski proces ključan kako bi se stvorio zajednički prostor, standard kao i vizja za region.

“Nedavno su u Berlinu potpisana tri sporazuma i sada treba da se ide korak naprijed, moramo da vidimo njihovu potpunu implementaciju, ne samo u pogledu tih sporazuma, već duha saradnje i integracije”, kazao je Eskobar.

On je kazao da je zabrinut što je Crna Gora izgubila mnogo vremena u usvajanju reformi koje su potrebne da bi se zatvorila pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Kako je podsjetio, Crna Gora je otvorila sva poglavlja, i sada ih treba zatvoriti.

“Nadamo se da će Crna Gora nastaviti da bude predvodnica u procesu pristupanja. Sad je izazov što u državi postoji veoma duboka ustavna kriza”, rekao je Eskobar.

On je kazao da postoje partije koje žele da proguraju izmjene Zakona o predsjedniku, dodajući da u Ustavnom sudu ne postoji kvorum.

Kako je kazao, ako bi neko želio da ispita ustavnost ovog akta, ne postoji tijelo koje bi to moglo da učini učiniti.

Prema riječima Eskobara, sada treba biti fokusiran na dvije stvari.

“Prije svega, moraju da popune te pozicije hitno i da ne igraju igre u pokušajima da iznude političke ustupke, kako bi se to uradilo. Drugo, iskreno mislim da je ovoj Vladi potreban obnovljen javni mandat a to podrazumijeva prijevremene izbore”, rekao je Eskobar.

On je rekao da se nakon toga fokus treba vratiti na stvari koje su bitne građanima.

“To su reforme vladavine prava, ekonomija, borba protiv organizovanog kriminala, a ne stvari koje prave podjele – ko je Srbin, a ko Crnogorac i ko ide u koju crkvu”, kazao je Eskobar.

