ES: Pobjeda u Gusinju uvertira u uspjehe u Podgorici i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Evropski savez (ES) najveći je pobjednik izbora u Gusinju, poručili su iz tog političkog subjekta, dodajući da je to samo uvod u uspjehe koje očekuju na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici i Kotoru.

Iz ES su kazali da su oni osvojili sedam od ukupno 14 mandata koliko je pripalo njihovoj koaliciji sa Bošnjačkom strankom.

“Konstituenti Evropskog saveza, sa osvojenih sedam od ukupno 14 mandata naše pobjedničke koalicije, najveći su suštinski pobjednici juče održanih

lokalnih izbora u Gusinju”, navodi se u saopštenju ES.

Oni su podsjetili da su izbori u Gusinju bili prvo izborno nadmetanje članica ES od njegovog nedavnog formiranja.

“Kao i prije izbora, tako i danas, naš jedini prioritet ostaje dobrobit Gusinja”, kazali su iz ES.

Oni su dodali da će se tim principom voditi i prilikom razgovora o formiranju buduće lokalne vlasti, čija će okosnica, kako su naveli, biti ES.

“Zato očekujemo od svih da pokažemo političku zrelost, da zanemarimo sve političke razmirice i okupimo se oko interesa svih Gusinjanki i

Gusinjana”, naveli su iz ES.

Kako su istakli, pobjeda u Gusinju samo je uvertira za uspjehe koje očekuju na predstojećim izborima u Podgorici i Kotoru.

“Gdje ćemo, uvjereni smo, takođe igrati ključnu ulogu u formiranju buduće vlasti”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS