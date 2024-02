Eraković: Spremni za izbore ili da na drugi način prekomponujemo situaciju u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće pristati na bilo kakve fotelje ako to vodi urušavanju Crne Gore, rekao je poslanik te partije Jevto Eraković dodajući da su spremni da izađu na izbore ili na drugi način prekomponuju situaciju u državi.

Eraković je, na konferenciji za novinare povodom 100 dana Vlade, rekao da se nakon sjednice Odbora za bezbjednost održane u petak, vidi da je taj sektor potpuno urušen.

DPS, kako je dodao, ima obavezu da kad bude prilici da preuzme vlast i napravi ozbiljnu reviziju svega što se dešava u državi, i u bezbjednosnom sektoru i u ostalim stubovima društva.

Eraković je kazao da aktuelna parlamentarna većina zanemeruje međusobne optužbe i razlike kada je u pitanju obavljanje vlasti kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

On je poručio da nikada neće pristati na bilo kakve funkcije i fotelje ako to zauzvrat vodi urušavanju Crne Gore.

„Dokle će – neće sigurno dugo, doći će do raslojavanja u pojedinim partijama, i njihove prinudne kohezije, to je više nego jasno. Spremni smo da što prije izađemo na izbore ili da na neki drugi način prekomponujemo ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori“, kazao je Eraković.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao da je osnovna karakteristika Vlade to što je nastala na trulim kompromisa.

Prema njegovim riječima, Vlada je tokom prvih 100 dana demonstrirala nedostatak ozbiljnosti.

„Ipak i takva je imala prednost jer je naslijedila najgoru vladu u istoriju. Vlada Milojka Spajića dobila je podršku zahvaljujući velikim obećanjima, ali već nakon sto dana jasno je da ekonomska obećanja neće biti ispunjena“, naveo je Nikolić.

On je kazao da da je ekonomski i politički koncept Vlade potpuno nepoznat.

„Zato već nakon sto dana svjedočimo opravdanom nezadovoljstvu građana u vidu štrajkova u prosvjeti, zdravstvu“, dodao je Nikolić.

On je kazao da nijedna država ne može da funkcioniše ako je ne vode ozbiljni i odgovorni ljudi.

„Takvih ljudi je u ovoj vladi malo. DPS je često kritikovan za partijsko kadriranje, dio tih kritika stoji ali je DPS uvijek vodio računa da u njenim vladama sjede kompetetentni ljudi“, rekao je Nikolić.

On je kazao da partijskom podjelom plijena partijski kadrovi „skromnih kapaciteta upravljaju državnim institucijama“.

Prema ocjeni Nikolića, to će nužno imati negativne posljedice po društvo.

On je kazao da DPS pozdravlja konsenzus po pitanju uslova za održavanje popisa.

„Moglo bi se pozdraviti što konačno imamo popunjena mjesta u pravosuđu, pogotovo kada bi rezultat doš kao posljedica dijaloga vlasti i opozicije koji je izostao“, naveo je Nikolić.

On je kazao da su zabrinuti jer je bezbjednosni sektor potpuno kompromitovan i to što je žrtva partija za premoć.

Govoreći o procesu evropskih integracija, Nikolić je rekao da je primjetno da se predstavnici Vlade stalno hvale rezultatima citirajući EU zvaničnike kako je Crna Gora naredna članica EU.

On je kazao da sve što je država uradila u EU procesu, uradila je za vrijeme vlada koje je predvodio DPS.

Nikolić je rekao da parlamentarnom većinom upravlja „lice koje se nelegalno nalazi na poziciji predsjednika Skupštine“.

„I pošto vlada zavisi od njega, Spajićeva vlada je zarobljenik (Andrije) Mandića i zato vlada mora da relativizuje njegove izjave koju unižavaju Crnu Goru i njene institucije“, smatra Nikolić.

On je kazao da je u Crnoj Gori je na vlasti koalicija „Evropa sad i Evropa nikad“.

„Zato je vlada bez samopouzdanja i na staklenim nogama, građanima nije ponudila osjećaj sigurnosti a u njen evorpski karakter sumnjaju i u EU“, kazao je Nikolić.

