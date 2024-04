Ekspertiza Ukrajine u oblasti e-usluga model kako treba djelovati

Podgorica, (MINA) – Stručnost i ekspertiza Ukrajine u oblasti e-usluga i digitalne transformacije predstavlja model kako treba da djeluje Crna Gora, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je danas razgovarao sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori, Olehom Herasimenkom.

Dukaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), upoznao Herasimenka sa brojnim planovima i aktivnostima Ministarstva, sa posebnim osvrtom na oblast digitalizacije, reforme javne uprave i decentralizacije.

„Stručnost i ekspertiza Ukrajine u oblasti e-usluga i digitalne transformacije predstavlja model kako treba da djelujemo, gdje bi kroz razmjenu konkretnih iskustava i ideja mogli da ostvarimo veliki napredak koji bi direktno uticao na dalji razvoj Crne Gore“, rekao je Dukaj.

On je istakao i saradnju u oblasti reforme javne uprave.

„Strategija za reformu javne uprave 2022-2026. predstavlja krovni strateški dokument za unapređenje javne uprave u Crnoj Gori, koji je rađen u inkluzivnom procesu, u skladu sa svim evropskim i savremenim kriterijumima i koji predstavlja odličan primjer kako treba raditi na unapređenju ove sfere“, kazao je Dukaj.

Navodi se da Herasimenko cijeni veliki posao MJU na reformi javne uprave i promovisanju digitalnih usluga.

Herasimenko je istakao da kroz konkretnu saradnju Crna Gora može još više napredovati na svom liderskom putu za članstvo u EU.

„Sagovornici su razgovarali i o drugim temama od zajedničkog interesa, zaključujući potrebu za produbljivanjem saradnje u mnogim oblastima“, kaže se u saopštenju.

(kraj) tam/sel

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS