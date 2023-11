EK prepoznala napredak u jačanju stručnih kapaciteta Skupštine

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) prepoznala je napredak u jačanju stručnih kapaciteta Skupštine i rezultate na polju transparentnosti, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Oni su naveli da je EK u izvještaju o napretku Crne Gore, prepoznala kontinuirani rad na daljem unapređenju stručnih kapaciteta Skupštine, kao i rezultati koje parlament ostvaruje u promovisanju i afirmisanju principa transparentnosti i otvorenosti.

Dodaje se da se u izvještaju naročito navodi da je Skupština nastavila da jača transparentnost uspostavljanjem određenih servisa za građane.

“Ističući one koji su tokom prethodnog perioda implementirani sa ciljem unapređenja inkluzivnosti procesa kreiranja politika, kao što je platforma e-peticije, obezbjeđivanja veće pristupačnosti skupštinskih informacija, što je omogućeno upotrebom posebnog servisa na veb stranici Skupštine namijenjenog slijepim i slabovidim licima”, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da su istaknute i aktivnosti koje je parlament sprovodio kroz saradnju sa partnerskim institucijama i organizijama, uključujući projektnu saradnju sa institucijama Evropske unije (EU), prije svega Evropskim parlamentom (EP).

“U tom pogledu, izvještaj posebno navodi drugu „Skupštinu građana“ koja je, kao zajednički projekat Skupštine i EP, sprovedena u novembru prošle godine sa ciljem šireg učešća javnosti u procesu donošenja odluka i politika”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na polju otvorenosti dodatno pohvaljuje rad Skupštine u oblasti obrazovanja i uključivanja mladih, kroz inicijative poput „Simulacija parlamenta“ za srednjoškolce i sjednice Omladinskog parlamenta.

Navodi se da i da EK u izvještaju ističe da je Skupština kontinuirano radila na unapređenju administrativnih kapaciteta, fokusirajući se na jačanje nadzorne uloge parlamenta i jačanje kapaciteta za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.

