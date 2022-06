Efikasno sprovođenje reformi nagraditi na pravi način

Podgorica, (MINA) – Vlada ostaje snažno posvećena vladavini prava, ekonomskom rastu i reformi javne uprave, kao glavnim stubovima procesa evropske integracije, poručila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, sa sastanka je poručeno da je potrebno da se efikasno sprovođenje neophodnih reformi prepozna i nagradi na pravi način.

“Vlada ostaje snažno posvećena vladavini prava, ekonomskom rastu i reformi javne uprave, kao glavnim stubovima procesa evropske integracije. Ujedinjuje je snažna želja da ubrzamo crnogorski put ka EU, za šta imamo snažnu podršku naših građana“, kazala je Marović.

Ona je, govoreći o vladavini prava, rekla da su svi napori Vlade i ostalih grana vlasti usmjereni na ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24.

Marović je zahvalila ambasadorima na nedvosmislenoj podršci evropskoj budućnosti Crne Gore i spremnosti da pruže neophodnu ekspertizu, koja će, kako je navela, biti od suštinskog značaja za intenziviranje reformskih procesa.

Ambasadori država članica EU su, u razgovoru sa Marović, razmijenili mišljenje u vezi sa trenutnim stanjem u pregovorima, kao i o aktivnostima koje će se ubrzo preduzeti, a smatraju se ključnim za napredak Crne Gore na putu evropskih integracija.

“Usaglašen je stav da je potrebno da se brzo i prije svega kvalitetno i efikasno sprovođenje neophodnih reformi prepozna i nagradi na pravi način”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ambasadori istakli da ukupna slika o Crnoj Gori, uključujući napredak u pregovorima, 100 odsto usklađenost sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i nepostojanje otvorenih problema sa susjednim državama, čini Crnu Goru pravim primjerom za druge države u procesu.

Ambasadori su, kako se dodaje, još jednom iskazali apsolutnu podršku za pružanje svih vidova bilateralne pomoći.

“Na sastanku je pozdravljena posjeta predsjednika Vlade Dritana Abazovića Ukrajini s ciljem podrške i demonstriranja jedinstva proevropske politike sa građankama i građanima te države”, kaže se u saopštenju.

