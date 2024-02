Dvoržak: Crna Gora ima priliku da bude naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na dobrom putu i sa pozicije predvodnika u pregovorima ima priliku da bude naredna članica Evropske unije (EU), smatra češki ministar za evropske poslove Martin Dvrožak.

On je danas razgovarao sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), poručeno da je Crna Gora u kratkom roku ostvarila značajan napredak u procesu integracije u EU i da će Češka nastaviti da pruža punu političku i ekspertsku podršku daljem sprovođenju reformi iz evropske agende.

Dvoržak je ocijenio da je Crna Gora na dobrom putu i da je napredak evidentan.

„Češka je na vašoj strani. Radite posvećeno i ostvarujete veoma dobre rezultate na evropskom putu“, rekao je Dvoržak.

On je ukazao na važnost nastavka reformi i implementacije usvojenih zakonskih rješenja.

Prema riječima Dvoržaka, Crna Gora, sa pozicije predvodnika u pregovorima, ima priliku da bude naredna članica Unije.

Ivanović je kazao da je 44. Vlada u potpunosti posvećena ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog prioriteta, članstva u EU.

„Rezultati koje smo postigli dali su novu dinamiku pregovaračkom procesu. Imamo jasan cilj, jačamo politički dijalog i posvećeno radimo na tome da Crna Gora postane 28. članica EU“, rekao je Ivanović.

On je zahvalio Češkoj na snažnoj, kontinuiranoj podršci Crnoj Gori i politici proširenja EU.

