Dvojezična nastava u 12 škola u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U 12 odjeljenja prvog razreda crnogorskih osnovnih škola, od naredne školske godine, biće organizovana dvojezična nastava, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Kako se navodi, nastava će biti organizovana po CLIL pristupu, prema kome će učenici dio redovne nastave pratiti na engleskom jeziku na časovima nejezičkih nastavnih predmeta.

Nastava na engleskom jeziku biće organizovana za predmete Matematika, Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura i Fizičko vaspitanje.

„Glavni ciljevi ovog pristupa su razvijanje motivacije i pozitivnog stava prema učenju engleskog kao stranog jezika, jačanje samopouzdanja pri izražavanju na stranom jeziku i veća izloženost engleskom jeziku u toku nastave“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su dodali, korišćenje engleskog jezika u nastavi nejezičkih nastavnih predmeta može da utiče i na promjenu percepcije učenika.

“U smislu da engleski jezik nije samo sredstvo za komunikaciju, već se koristi i u procesu sticanja novih znanja i vještina”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović tim povodom razgovarala sa nastavnicama razredne nastave koji će od septembra realizovati nastavu po tom pristupu.

Sastanku su, kako se dodaje, prisustvovali i predstavnici Centara za strane jezike i prevođenje DOUBLE L.

Jakšić Stojanović je istakla dugoročni značaj tog pristupa u obrazovno-vaspitnom radu sa učenicima nižih razreda osnovne škole.

Ona je informisala prisutne nastavnike da će im Ministarstvo obezbijediti pohađanje programa obuke, kao i da je u narednom periodu planirana i izrada smjernica i priručnika, kao dodatna podrška u radu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, nastava po CLIL metodologiji realizovaće se u osnovnim školama „Braća Ribar“ u Bijelom Polju, „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“ na Cetinju, „Vuko Jovović“ u Danilovgradu i „Salko Aljković“ u Pljevljima.

Dvojezična nastava biće organizovana i u beranskoj školi „Radomir Mitrović“, „Braća Ribar“ u Nikšiću, „Oktoih“, „Novka Ubović“ i „Maksim Gorki“ u Podgorici, kao i u „Mustafa Pećanin“ u Rožajama i „Milan Vukotić“ u Zeti.

U saopštenju Ministarstva se dodaje da je Nacionalni savjet za obrazovanje, na sjednici 16. jula, odlučio da se Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika dopuni programom obuke nastavnika: Primjena CLIL metodologije – integrisana nastava/učenje sadržaja i jezika za 1. ciklus osnovne škole.

Autor programa obuke je Centar za strane jezike i prevođenje DOUBLE L.

