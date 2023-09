Dvodnevna konferencija povodom 20 godina rada Ombudsmana

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovaće danas i sjutra regionalnu konferenciju na kojoj će biti razmatran status, uloga i uticaj nacionalnih institucija za ljudska prava i tijela za jednakost na domaćem i međunarodnom nivou.

Iz institucije Zaštitnika su kazali da konferenciju „Institucije ombudsmana u vremenu kriza“ organizuju povodom obilježavanja 20 godina rada Ombudsmana Crne Gore.

„Što će biti povod razmatranja polažaja te, ali i ombudsmanskih institucija regiona u pravnom sistemu, kao i njihovog odnosa sa organima javne vlasti“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, teme o kojima će se razgovarati i zaključci konferencije u cilju su daljeg jačanja njihovih misija i kreiranja zajedničke poruke sa nacionalnim državnim organima i drugim zainteresovanim stranama kako unaprijediti zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda građana regiona, a time direktno uticati i na jačanje vladavine prava i demokratske procese.

Iz institucije zaštnitnika su kazali da će konferencija okupiti više od 100 učesnika, uključujući predstavnike iz 12 regionalnih institucija ombudsmana i tijela za ravnopravnost, svih sudskih instanci, tužilaštva, zakonodavne i izvršne vlasti, diplomatskog kora, akademske zajednice i lokalne samouprave Glavnog grada.

Konferenciju će otvoriti predsjednik države Jakov Milatović, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Peter Lundberg, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Na otvaranju konferencije govoriće i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Lejla Dervišagić i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković.

