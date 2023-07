Dvije osobe uhapšene u Rožajama zbog pokušaja ubistva

Podgorica, (MINA) – Policija u Rožajama uhapsila je D.H. (25) i E.H. (21) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u nedjelju, oko 22 sata i deset minuta, u ulici 30. septembra došlo do tuče između D.H. i E.H. sa jedne i A.K. (35), A.K. (23) i M.K. (23) sa druge strane.

“A.K. (35) zadobio teške tjelesne povrede u vidu ubodne rane u predjelu grudi, kao i više posjekotina, dok su A.K. (23) i M.K. zadobili ubodne rane, a koje su im nožem nanijeli osumnjičeni”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, povrijeđeni su transportovani u Medicinski centar u Beranama na ukazivanje ljekarske pomoći.

Iz policije su kazali da je osumnjičeni D.H. prilikom bjekstva sa lica mjesta odbacio nož, koji su policijskih službenici pronašli i izuzeli.

Kako su naveli iz policije, nož će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru, kao i druge stvari i tragovi.

Saopšteno je da će D.H. i E.H. danas biti privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

