Dvije godine od tragedije na Cetinju, zastave na pola koplja

Podgorica, (MINA) – Zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama, spuštene su na pola koplja povodom dvije godine od tragedije u kojoj je poginulo deset osoba, saopšteno je iz Prijestonice.

Tridesetčetvorogodišnji Vuk Borilović je 12. avgusta prije dvije godine na Cetinju, pucajući iz vatrenog oružja, usmrtio deset i ranio šest osoba, nakon čega je ubijen.

“U znak sjećanja na nevine žrtve ovog bezumnog zločina, zastave na ulazu u grad i na svim institucijama na Cetinju spuštene su na pola koplja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će lokalni javni emiter Radio i televizija Cetinje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju godišnjice tragičnog događaja.

“Zauvijek ćemo čuvati od zaborava naše nevino stradale sugrađanke i sugrađane”, poručuje se u saopštenju.

