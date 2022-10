Đurović: Zapadni Balkan da bude visoko na agendi EU i NATO

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je bezbjednosno interesantno područje, zbog čega treba da bude visoko na agendi NATO-a i Evropske unije (EU), ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović se, tokom Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, susrela sa potpredsjednicom Narodne skupštine Francuske Valeri Rabo.

“Đurović je istakla da Crna Gora i Francuska imaju odlične odnose, koje karakteriše politički dijalog, intenzivna saradnja u mnogim oblastima, partnerstvo u okviru NATO-a i podrška Francuske evropskoj integraciji naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Đurović je podsjetila da pregovarački proces Crne Gore sa EU traje već deset godina, ali da je članstvo u evropskoj porodici naroda i dalje ključni strateški cilj države, koji građani podržavaju u velikom procentu.

“Osvrćući se na trenutna ratna dešavanja u Ukrajini, Đurović je istakla da je i region Zapadnog Balkana bezbjednosno interesantno područje, i da stoga treba da bude visoko na agendi NATO-a i EU”, kaže se u saopštenju.

Rabo je, kako se navodi, iskazala interesovanje za unutrašnje prilike u Crnoj Gori, kao i za proces evropskih integracija.

Ona je istakla da će Crna Gora, kao i do sada, imati svu potrebnu podršku Francuske u cilju što bržeg pristupanja Evropskoj uniji.

“Sagovornice su razmijenile mišljenja i o energetskoj i krizi hrane koje pogađaju sve više zemalja i zajednički konstatovale da EU treba da pruži adekvatan odgovor kada je u pitanju taj problem, s posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana”, dodaje se u saopštenju.

