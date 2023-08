Đurović: Nadam se da će 44. Vlada biti jaka i stabilna

Podgorica, (MINA) – Doskorašnja predsjednica Skupštine i jedna od inicijatora novog političkog pokreta, Danijela Đurović, kazala je da očekuje da će nova Vlada biti što prije formirana i jaka i stabilna, kako bi mogla da ispuni obećanja data građanima i nastavi proces evropskih integracija.

Ona je u intervjuu Vijestima, odgovarajući na pitanje zašto je napustila Socijalističku narodnu partiju (SNP), rekla da je sve počelo nakon lokalnih izbora u oktobru 2022. godine.

“Smatrali smo da odgovornost za katastrofalne rezultate na lokalnim izborima ne može da se “svali” na gradske i opštinske odbore, već da krivicu mora prvo da snosi vrh stranke na čelu sa predsjednikom”, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, SNP, kao partija koja je vodila višedecenijsku, upornu borbu sa Milom Đukanovićem i njegovim sljedbenicima, ne bi trebalo da census u uslovima rekordno niske izlaznosti doživljava kao uspjeh.

Đurović je ocijenila da je, iako je radila u tehničkom mandatu, aktuelna Vlada donijela niz dobrih zakonskih rješenja sa ciljem poboljšanja životnog standarda građana i relaksiranja političke situacije.

Međutim, kako je kazala, takvo stanje nije dobro, ni prirodno, posebno kada traje dugo.

„U takvim okolnostima ni Skupština ne može svoj posao da obavlja na odgovarajući način i to je umnogome i otežalo naš rad u 27. sazivu“, dodala je Đurović.

Ona je rekla da je uprkos tome uložila maksimalan napor da Skupština funkcioniše i dodala da je u jednom dugom periodu parlament bio gotovo jedina institucija koja je imala potreban legitimitet za rad i punovažno odlučivanje.

„Da se takva situacija više ne bi ponavljala, nadam se da će 44. Vlada biti što prije formirana i da će biti jaka i stabilna kako bi mogla da ispuni sva ona obećanja koja su data građanima i kako bi naša zemlja nastavila proces evropskih integracija“, rekla je Đurović.

Ona je kazala da će novi pokret, čije osnivanje je najavljeno, raditi na rješavanju problema nezaposlenosti, niskih primanja, korupcije i kriminala.

„Poštenje i nekorumpiranost, dostojanstveno ponašanje prema drugim partijama i pokretima, ali prije svega prema građanima, kao i poštovanje ljudskih i manjinskih prava svih građana je ono što odlikuje osnivače i biće jedna od osnova našeg djelovanja“, navela je Đurović.

Ona je kazala da smatraju da su pojedinačno pokazali da su uporni i dosljedni borci protiv korupcije i kriminala.

„Ali i da naši ljudi znaju kako se domaćinski vode finansije države i kako da se pomogne posrnuloj crnogorskoj ekonomiji“, rekla je Đurović.

Ona je najavila da će ubrzo izaći sa programom koji, kako je kazala, neće biti spisak lijepih želja i nerealnih predizbornih obećanja, već rješenja za nabrojane probleme.

„I dalje sam mišljenja da je nedovoljno žena na političkoj sceni Crne Gore, a ja ću, kao i do sada, dati doprinos da budemo vidljivije i da se pitamo. O imenima nezavisnih intelektualaca i drugih, do sada politički neaktivnih osoba, u ovom trenutku neću govoriti“, navela je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS