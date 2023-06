Đurović: Kurban bajram simbolika oproštaja i velikodušnosti

Podgorica, (MINA) – Duh Kurban bajrama, koji se odlikuje radošću i porodičnim skladom, nosi simboliku oproštaja i velikodušnosti koja je preduslov za mir i opšte blagostanje, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, povodom Kurban bajrama, uputila čestitku reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim pripadnicama i pripadnicima islamske vjeroispovjesti.

Đurović je kazala da su predstojeći blagi dani prilika za podsjećanje na vanvremenske vrijednosti koje predstavljaju suštinu islamske vjere, a to su ljubav, saosjećanje, umjerenost, uvažavanje i čovjekoljublje.

“Te vrijednosti su nas očuvale kroz istoriju i bile temelj multikonfesionalne, multietničke i multikulturalne Crne Gore, a biće nam vodilja i nadahnuće i u vremenu pred nama”, rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, u svim dosadašnjim uspjesima države, Islamska zajednica je davala veliki doprinos.

“Ona je uvijek stremila stvaranju pravednijeg, tolerantnijeg i prosperitetnijeg društva od kojeg će svi imati koristi”, kazala je Đurović.

