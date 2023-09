Đurović: Krajnje vrijeme da se Spajić oglasi

Podgorica, (MINA) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma i funkcioner Građanskog pokreta URA Goran Đurović poručio je da je krajnje vrijeme da se mandatar Milojko Spajić oglasi povodom formiranja vlade.

“Mislim da je krajnje vrijme da se, kandidat za premijera Spajić oglasi i barem nešto kaže građanima Crne Gore”, napisao je Đurović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je Spajić u proteklih nekoliko mjeseci morao definisati sve oko vlade i konačno izaći sa predlogom.

“Nije sramota ni priznati da nema većinu za njeno formiranje pa da idemo dalje”, zaključio je Đurović.

Spajić je mandat za sastav vlade dobio 10. avgusta od kada mu teče rok od 90 dana da formira izvršnu vlast.

