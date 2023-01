Đurović: Crnoj Gori neophodan politički dijalog

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori neophodan je politički dijalog, kako bi se prevazišla nestabilnost i postigao dogovor o setu izbornog zakonodavstva, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Iz Skupštine je saopšteno da se Đurović sastala sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori Piterom Lundbergom, koga je upoznala sa trenutnom političkom situacijom u državi.

Đurović je istakla da su posvećenost Crne Gore temeljnim vrijednostima UN-a, poštovanje Povelje UN-a i međunarodnih obaveza i ostvarenje ciljeva definisanih u Agendi 2030, glavne smjernice djelovanja i saradnje Crne Gore sa tom međunarodnom organizacijom.

„Ona je ponovila posvećenost ciljevima UN-a i kroz snažnu aktivnost u UN tijelima, čemu u prilog govori članstvo u Ekonomsko-socijalnom savjetu i Savjetu za ljudska prava, kao i kandidatura za članstvo u Savjetu bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Đurović je ponovila da je kompletiranje Ustavnog suda osnovni preduslov za rješavanje svih drugih spornih pitanja koja postoje u crnogorskom društvu.

Ona je poručila da je apsolutno spremna da nastavi da pomaže u postupku što bržeg okončanja tog izuzetnog važnog posla.

„Đurović je ukazala na neophodnost političkog dijaloga bez odlaganja, u cilju prevazilaženja nestabilnosti u Crnoj Gori, kao i postizanja dogovora o setu izbornog zakonodavstva kako bi se konačno riješilo pitanje održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu, ali i druga pitanja iz te oblasti“, kaže se u saopštenju.

Ona je navela da je imala ustavnu i zakonsku obavezu da predsjedničke izbore raspiše do 19. januara.

Đurović je dodala da je to učinila vodeći računa o tri vjerska praznika koji će biti u aprilu, koje slavi veliki broj građana Crne Gore, a uzimajući u obzir praksu da se tokom njihovog trajanja ne organizuju izborni procesi.

Lundberg je, kako su naveli iz Skupštine, upoznao Đurović sa petogodišnjim Strateškim okvirom saradnje UN-a i Crne Gore za period od ove do 2027. godine, čija je primjena počela 1. januara.

On je ukazao na tri strateška prioriteta Strateškog okvira saradnje.

„To su inkluzivni ekonomski razvoj i ekološka održivost, razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti i socijalna inkluzija i društvena kohezija, upravljanje usmjereno na ljude, vladavina prava i ljudska prava“, navodi se u saopštenju.

Lundberg je podsjetio na kvalitetnu saradnju UN-a sa Crnom Gorom, kako u prethodnom periodu, tako i danas.

On je kazao da očekuje da će saradnja sa parlamentom u tri prioritetne oblasti Strateškog okvira saradnje biti nastavljena i intenzivirana.

