Đuričković: Vlada učinila sve da zaustavi EU integracije

Podgorica, (MINA) – Vlada je učinila sve što je bilo u njenoj moći da zaustavi evropske integracije Crne Gore, ocijenio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata (SD) Miloš Đuričković.

On je to rekao komentarišući izvještaj poslanika Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, u kojem se navodi da su visoke političke tenzije i polarizacija doveli do zastoja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

“Suštinski riječ je o još jednom gledanju kroz prste, pokušavajući da se realnom ocjenom “nazadovanje”, izbjegne rast euroskepticizma u Crnoj Gori”, kazao je Đuričković.

On je rekao da je imajući u vidu stepen razaranja institucija i društva, koje je, kako je dodao, zasluga 42. i 43. Vlade, ocjena o stagnaciji Crne Gore na putu ka EU više tehnička ocjena integracija nego prikaz realnog stanja u državi.

“Sa žaljenjem konstatujemo da je Vlada Crne Gore učinila sve što je bilo u njenoj moći da zaustavi EU integracije”, naveo je Đuričković.

Prema njegovim riječima, još opasnije od stagnacije crnogorskih institucija u EU integracijama je činjenica da se aktivno radi na razaranju pro-evropskog opredjeljenja građana Crne Gore.

Za to su, kako je kazao Đuričković, najzaslužniji politički predstavnici partija koji ovih dana, u susret sastavljanju 44. Vlade, građanima plasiraju istrošene floskule o časti, poštenju i principima.

„Te istrošene floskule bazirane su na političkom neiskustvu, odsutnosti odgovornosti za opšte dobro društva i države, kao i nemogućnosti da se prevaziđu lične frustracije”, naveo je Đuričković.

On je ocijenio da se, s obzirom na trenutna dešavanja, naredne godine može očekivati izvještaj sa još lošijom ocjenom.

„Imajući u vidu da su principi za sastavljanje 44. Vlade bliži zadovoljavanju volje od 30. avgusta 2020. nego sastavljanju pro-evropske Vlade koja može staviti fokus na EU integracije, možemo konstatovati da je ovo posljednji izvještaj u kojem ćemo dobiti ocjenu “stagnacije”. Dogodine za očekivati je “nazadovanje””, zaključio je Đuričković.

