Đurašković: Skandalozno i smišljeno provociranje građana Cetinja

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Upravu policije da hitno istraže današnji događaj ispred Cetinjskog manastira koji, kako je kazao, predstavlja skandalozno i smišljeno provociranje građana Prijestonice.

Đurašković je na svom Fejbuk /Facebook/ profilu objavio fotografije više osoba, među kojima su neke u uniformama, koje ispred Cetinjskog manastira drže zastavu na kojoj piše “Srpska kraljevska vojska – Otadžbina”.

On je upitao čemu služe pripadnici policije koji borave ispred Cetinjskog manastira.

“Ko će biti odgovoran ako dođe do incidenta, jer akteri ovih provokacija to priželjkuju i svjesno izazivaju”, upitao je Đurašković.

On je pozvao MUP i Upravu policije da hitno reaguju, istraže taj događaj i procesuiraju aktere, jer, kako je naveo, posljedice budućih, sličnih, provokacija mogu biti veoma opasne.

“Onako kako decenijama štitite one koji gaze sve crnogorsko, zaštitite i građane Cetinja, ne fizički jer se umijemo braniti, nego od brutalnih nasrtaja i provokacija ovog tipa na naše ime, naciju i kulturu”, poručio je Đurašković.

Prema njegovim riječima, Cetinjani i Crnogorci čuvaju mir i poštuju prava svih.

“Pa i onih koji ih nama više od 100 godina uskraćuju, ali sve ima svoj prag tolerancije”, dodao je Đurašković.

