Đurašković: Sjajan rezultat, nedostaje nam 60 glasova

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) je na Cetinju ostvarila sjajan rezultat, ocijenio je nosilac izborne liste te stranke Nikola Đurašković, navodeći da im fali 60 glasova za ulazak u crnogorski parlament koje će, kako je kazao, osvojiti ako budu ponovljeni izbori na još jednom biračkom mjestu.

Đurašković je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je SDP danas na Cetinju osvojio 375 glasova od 454 izašla birača.

„Nedostaje 60 glasova koji će se sigurno osvojiti ako dođe do očekivanog ponavljanja na još jednom biračkom mjestu“, kazao je Đurašković.

Prema njegovim riječima,“patriote” koji su i danas parama i pritiscima učinili sve da SDP ne osvoji i tih 60 glasova, doživjeli su debakl.

„Možda se nekada i zastide svog “patriotizma”“, dodao je Đurašković.

On je zahvalio svim građankama i građanima i svim političkim subjektima i pojedincima koji su ih iskreno podržali.

„Hvala Cetinje“, poručio je Đurašković.

