Đukić: Zaposlenima se ne smiju uskratiti prava garantovana Zakonom

Podgorica, (MINA) – Državnim službenicima zaposlenim u sudovima ne smiju se uskratiti prava garantovana Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a anomalije, koje se odnose na koeficijente samostalnih referenata, moraju se u što kraćem roku ispraviti, poručio je predsjednik Sindikata sudstva Dejan Đukić.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da se resorni ministar Novica Vuković, sa saradnicima, sastao danas sa Đukićem i generalnim sekretarom Saveza sindikata (SSCG) Duškom Zarubicom, kako bi razgovarali o primjeni Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast uprave i pravosuđa.

Đukić je kazao da Sindikat sudstva, kao reprezentativni zastupnik državnih službenika u sudovima, u prethodnom periodu nije bio uključen u pregovore u vezi sa GKU za tu oblast i da posljedično nije ni bilo moguće utvrditi koeficijente za tu kategoriju zaposlenih.

„Poručio je i da se državnim službenicima koji su zaposleni u sudovima ne smiju uskratiti prava koja su im garantovana Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru“, navodi se u saopštenju.

Đukić je rekao da se anomalije, poput onih koje se odnose na koeficijente samostalnih referenata u sudovima, koji su, kako je istakao, nepravedno izostavljeni, moraju u što kraćem roku ispraviti.

Zarubica je istakao da su ispred SSCG više puta u prethodnom periodu ukazivali tadašnjem ministru finansija da su pojedine odredbe GKU, koje se odnose na prava zaposlenih na sindikalno organizovanje, rad, sufinansiranje rada sindikata, dijelom uvećanje zarada i rješavanje stambenog pitanja zaposlenih, diskriminatorske i ugrožavaju ravnopravnost službenika.

S tim u vezi, kako je naveo, podnijet je predlog Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti GKU.

Iz Ministarstva su kazali da su se sagovornici saglasili da se ne može pristupiti izmjenama i dopunama GKU do odluke Ustavnog suda o ocjeni saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

„Ali da će se u međuvremenu sa svim zainteresovanim partnerima, i kroz socijalni dijalog, raditi na novom zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru“, navodi se u saopštenju.

Vuković je poručio da Vlada mora voditi računa o svim zaposlenima u javnom sektoru, bez obzira na to koja grana rada je u pitanju, kako bi svi zaposleni bili pravično i konkurentno plaćeni i imali dobre uslove rada – princip jednake zarade za isti rad ili rad slične vrste.

Stoga će se, kako je istakao, rješavanju tog problema pristupiti sistemski kroz novi zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

