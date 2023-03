Đukanoviću najviše glasova na ponovljenom glasanju u Dubrovskom

Podgorica, (MINA) – Na biračkom mjestu u šavničkom selu Dubrovsko, gdje je danas ponovljen prvi krug glasanja za predsjednika Crne Gore, glasalo je 66,7 odsto upisanih birača, a najviše glasova osvojio je kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Šavnik, Dušan Radanović, agenciji MINA je kazao da je Đukanović osvojio 12 glasova, a predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović devet.

On je naveo da je za Andriju Mandića glasalo osam birača, a za Aleksu Bečića jedan birač.

Radanović je kazao da je od 45 birača, koliko ih je upisano u birački spisak, glasalo njih 30 i da je sve proteklo u redu.

