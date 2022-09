Đukanović: Vrijeme je za nove izbore

Podgorica, (MINA) – Partije i politike koje su dobile povjerenje građana na izborima 30. avgusta 2020. godine i finalno su potrošile to povjerenje, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović i poručio da je vrijeme za nove izbore.

On je, na svečanosti u Pljevljima povodom godinu od formiranja postojećeg saziva Savjeta mladih DPS-a u tom gradu, istakao da je ponosan što se nalazi na čelu partije koja je nakon tri decenije, i poslije svega kroz šta je prošla, zajedno sa građanima, i danas dovoljno atraktivna stranka, sa privlačnim političkim programom.

Đukanović je, kako je saopšteno iz DPS-a, ocijenio da smo sada na početku nove etape demokratskog razvoja Crne Gore i da su partije i politike koje su dobile povjerenje građana na izborima 30. avgusta 2020. godine i finalno potrošile to povjerenje.

“Vrijeme je za nove izbore i da Crna Gora dobije politički odgovornu, kompetentnu vladu, koja će nastaviti da Crnu Goru vodi putem izgradnje građanske države, unapređenja međunacionalnih i međuvjerskih odnosa i dostizanja evropskih sistema vrijednosti“, poručio je Đukanović.

On je rekao da je vrijeme da se u Crnoj Gori na vlasti opet nađe DPS sa tradicionalnim koalicionim partnerima.

Đukanović je kazao da je dvogodišnji period nakon parlamentarnih izbora tegobni eksperiment u demokratskom zrijevanju crnogorskog društva.

On je rekao da, nažalost, svi jako dobro znaju da su to bile godine ozbiljnih gubitaka u ekonomskom i demokratskom razvoju Crne Gore.

Prema riječima Đukanovića, na neki način, to su izgubljene dvije godine za Crnu Goru.

„To je vrijeme u kojem su prethodna i aktuelna vlada, zahvaljujući nekompetentnosti i neposvećenosti crnogorskim državnim interesima, proizveli ozbiljne štete na finansijskom, ekonomskom, pravnom, institucionalnom i političkom planu“, smatra Đukanović.

To su, kako je naveo, bile dvije godine nekontrolisanog zaduživanja, ne za razvoj, jer svaka vlada se zadužuje, od najmanje razvijenih država, pa do najrazvijenijih, kakve su recimo Sjedinjene Američke Države ili Japan.

„Ali, zadužuju se da bi uložili u razvoj. Za razliku od tih vlada, naše dvije su se zaduživale za tekuću potrošnju i da bi stvarale iluzuju kod ljudi da mogu živjeti mimo rezultata svog rada. To tako radi pijani domaćin“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je Crna Gora umjesto odgovornih vlada na čelu svoje kuće imala „pijanog domaćina”.

“Ozbiljne štete su napravili na ekonomskom planu, umjesto da osnivaju nove biznise i otvaraju radna mjesta, dovode investitore i partnerskim odnosom vlade učvršćuju povjerenje investitora u investicioni potencijal države, oni su uspjeli da rastjeraju investitore koje smo mi prethodno doveli i zatvore nekoliko do tada veoma uspješnih biznisa i povećaju nezaposlenost”, naveo je Đukanović.

On je kazao „da ovih dana imamo gotovo tragikomične pokušaje aktuelne parlamentarne većine da pobjegne od izbora“.

Prema riječima Đukanovića, odgovorni ljudi, time i odgovorne partije i politike, ne bježe od izbora.

Izbori su, kako je naveo, suočavanje sa realnošću.

Đukanović je kazao da od izbora bježe samo oni koji su ubijeđeni da će na njima izgubiti.

„Zato sa vama želim podijeliti vrlo realan i utemeljen optimizam: koliko god bježali od izbora – pokušavaju već sad na predstojećoj sjednici parlamenta, 30. septembra, glasajući protiv inicijative za skraćenje mandata parlamentu, da kupe još koji dan svoje umišljene političke važnosti – nema to nikakvog značaja“, naveo je on.

Đukanović je kazao da su oni vrlo dobro svjesni da su tokom ove dvije godine iskompromitovali partije, ideje, da su dokazali da su apsolutno nedorasla alternativa DPS-u i koaliciji Za evropsku Crnu Goru, kao i izazovima sa kojima se suočava država i čitav svijet.

„Oni su propustili priliku, nakon što je i druga vlada voljom većine u parlamentu izgubila povjerenje, da predlože mandatara u Ustavom predviđenom roku i da dobiju i treću šansu”, rekao je Đukanović.

On je mladima poručio da mogu sebi dozvoliti u velikoj lepezi njihovih interesovanja, da politika nije važna, ali da bi to bila ozbiljna greška.

Kako je naveo Đukanović, ne samo u Crnoj Gori, već svuda u svijetu od politike zavisi kvalitet života svake osobe.

„To još više dolazi do izražaja kada imate ovako nekvalitetnu politiku kakvu je Crna Gora imala tokom prethodne dvije godine. Ako nekada sebi dozvolite takvu neodgovornost, da drugima prepustite da odlučuje o vašoj budućnosti, biće to ozbiljna greška“, rekao je Đukanović.

Predsjednik Savjeta mladih DPS-a Pljevlja Marko Tošić istakao je da je formiranjem novog saziva te organizacije ispružena ruka svima onima kojima je građanska, evropska i antifašistička Crna Gora na prvom mjestu.

“Ta ruka je i dalje ispružena i siguran sam da će Pljevlja i u narednom periodu nastaviti da vode progresivne partije i uspješni i obrazovani ljudi”, rekao je Tošić.

