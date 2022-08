Đukanović uputio telegram saučešća predsjedniku Poljske

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je telegram saučešća predsjedniku Poljske Andžeju Dudi, povodom smrti 12 poljskih državljana u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj.

“Sa žaljenjem sam primio vijest o saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj u kojoj je poginulo 12 poljskih državljana, i više njih povrijeđeno. Iskreno saosjećamo s Vama i s prijateljskim poljskim narodom, u ovim za vas teškim trenucima”, rekao je Đukanović.

On je, u ime građana Crne Gore, i u svoje ime, uputio izraze najdubljeg saučešća.

“S molbom da naša saosjećanja prenesete porodicama poginulih. Povrijeđenima želimo brz oporavak”, naveo je Đukanović.

