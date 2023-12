Đukanović u Veneciji primio nagradu Zlatni lav za životno djelo

Podgorica, (MINA) – Bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću danas je u Veneciji uručena međunarodna nagrada Zlatni lav za životno djelo, koju mu je dodijelio Komitet za orden Zlatnog venecijanskog lava.

Đukanović je, kako je saopšteno iz Kancelarije bivšeg predsjednika, kazao da je Komitet, dodjelom nagrade, iskazao veliko poštovanje prema njemu lično, ali i prema Crnoj Gori.

On je rekao da se Crna Gora posljednjih decenija našla pred krupnim političkim i istorijskim izazovima, na koje je uspjela da odgovori, i da “preskoči vjekove”.

“Trasirali smo stratešku državnu politiku koja je omogućila partnerstvo i savezništvo sa zemljama Evropske unije (EU) i NATO, usvajajući vrijednosti savremenog demokratskog svijeta. Imao sam privilegiju da budem na čelu tima koji je upravljao tim procesima”, rekao je Đukanović.

On je kazao da nagradu za životno djelo dobija kao bivši predsjednik Crne Gore i da sada ima priliku da podvuče crtu u odnosu na dugu političku karijeru u jednom od najturbulentnijih perioda novije crnogorske istorije.

Prema riječima Đukanovića, kada se čovjek osvrne iza sebe, uvijek misli da se nešto moglo uraditi i bolje i drugačije.

“Ali kad se radi o najvažnijim postignućima Crne Gore kojima sam doprinosio, ništa ne bih mijenjao. Ponosan sam na to što smo u vrijeme krvavog raspada Jugoslavije umjesto sukoba i razaranja izabrali mir, učvrstili nacionalno dostojanstvo, prepoznali da rat zvaničnog Beograda sa NATO 1999. godine, nije naš nacionalni interes”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je ponosan i na činjenicu da Crna Gora tih godina, prvi put u istoriji, uspijeva da sama finansira sve svoje državne funkcije, bez bilo čije pomoći sa strane.

Đukanović je istakao da je posebno ponosan na referendum o crnogorskoj nezavisnosti 2006. godine, kojim je prvi put na Balkanu jedna država nastala mirnim putem, iako je Crna Gora, kroz istoriju, svoje najvažnije državotvorne ciljeve ostvarivala ratom.

“Naša mirnim putem obnovljena i međunarodno priznata država prepoznata je kao važan faktor stabilnosti u regionu, članica NATO od prije šest godina, u predvorju EU, najrazvijenija ekonomija na Zapadnom Balkanu”, naveo je Đukanović.

O tome, kako je rekao, svjedoči i visok nivo direktnih stranih investicija u tom periodu zahvaljujući kojima su realizovani krupni infrastrukturni i turistički projekti.

Đukanović je kazao da jednom od najvažnijih tekovina njegovog dugog bavljenja državnim poslovima smatra to što je vlast u Crnoj Gori promijenjena demokratskim putem, kao što je tokom prethodnih 30 godina, demokratskim načinom i birana.

On je rekao da je nagrada “Zlatni lav za životno djelo” priznanje ne samo njemu, nego svim crnogorskim građanima.

“Građanima koji su doprinijeli da savremena Crna Gora bude zemlja prepoznatljive multikulturalnosti i međuvjerskog i međunacionalnog sklada, uspješna evropska priča na Balkanu kako su je do nedavno nazivali međunarodni zvaničnici, kredibilna članica NATO i lider u procesu evropske integracije”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je zadovoljstvo nagradom veće što dolazi iz Italije, države koja je izvorište jedne od najvećih i najuticajnijih kultura i civilizacija u svijetu, s kojom Crna Gora ima duge i duboke istorijske veze.

Đukanović je zahvalio asocijaciji Gran Premio Internacionale di Venecija, Silenu Kandelareziju, Mauriliju Prioreskiju i članovima Komiteta, senatoru Mariju Baćiniju i Đuzepeu Bareti.

