Đukanović: Ostavka Milatovića produbiće raskol u PES-u

Podgorica, (MINA) – Ostavka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na funkcije u Pokretu Evropa sad (PES) produbiće raskol unutar te partije, ocijenila je profesorica na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović, dodjući da taj potez može imati uticaj i na prekompoziciju političke scene.

Ona smatra da je Milatovićevo napuštanje PES-a rezultat ličnog interesa da se izabere najpogodiniji momenat i da, sa pozicije pomirljivog predsjednika, pokuša zadobiti partijske članove u PES-u i drugim partijama, kao i birače za naredne izborne utakmice.

“Kao što nije propuštao da javno kritikuje rad Vlade i postupke premijera Milojka Spajića, tako će sada iskoristiti sve Spajićeve oponente (URA-u, Demokrate i Demokratski front (DF)) za formiranje koalicionih aranžmana oko svog političkog centra”, rekla je Đukanović agenciji MINA.

Prema njenim riječima, u narednom periodu centar političkih mimoilaženja biće Spajić-Milatović, umjesto dosadasnjih PES – Demokratska partija socijalista (DPS) – DF.

Đukanović je ocijenila da će ostavka Milatovića uticati na dublji raskol partije.

“Odnosno postupanje ostalih članova koji podržavaju njegove stavove kada je u pitanju dalja podrška svih poslanika PES-a Vladi”, navela je Đukanović.

Ona je dodala da to ujedno može uticati i na prekompoziciju političke scene i dalje nekonsolidovanje partijskog sistema u Crnoj Gori, ali i otvoriti mogućnost za neku drugačiju rekonstrukciju Vlade.

Prema riječima Đukanović, bilo je pitanje vremena kada će doći i do formalnog rascjepa PES-a i kada će Milatovic istupiti iz partije.

“Očigledna je namjera da se dalje političko pozicioniranje Milatovića kreira na temelju distanciranja od aktuelnog društvenog i političkog stanja, čiji je kreator bio jednako koliko i ostali političari većine, kao i populističkih iskaza o bezuslovnoj posvećenosti demokratizaciji i evropeizaciji”, rekla je Đukanović.

Ona je navela da je važno analizirati šta je razlog koji je doveo do Milatovićevog napuštanja PES-a.

“Da li oklijevanje rekontrukcije Vlade kada je u pitanju DF, mogućnost ulaska Bošnjacke stranke u Vladu, imenovanje ambasadora, imenovanje u Elektroprivredi ili neki drugi interes”, dodala je Đukanović.

Kako je kazala, iako Milatović drugačije tvrdi u obrazloženju, udaljavanje od EU vrijednosti, partitokratija, nepotizam i partijsko zapošljavanje teško može doći u obzir, “ako se prisjetimo ishoda konkursa za članove njegovog kabineta”.

“Ako je stanje u društvu zaista onakvo kako je to predsjednik u objavi opisao, i ako su iznevjerena očekivanja građana kojima su obećani drugačiji ishodi “demokratskih promjena”, logično je bilo da osjeća odgovornost za takvo stanje i kao predsjednik države, a ne samo kao potpredsjednik partije”, zaključila je Đukanović.

