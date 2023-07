Đukanović: Odbacujem još jednu u nizu konstrukcija, nadležni da ustanove istinu

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da sa indignacijom odbacuje, kako je naveo, još jednu u nizu konstrukcija kojima se pokušava izvršiti konačan obračun sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i sa njim.

On je, reagujući na navodne prepiske sa Skaj aplikacije koje su prethodnih dana objavljene u medijima, pozvao nadležne državne organe da preduzmu sve istražne radnje i ustanove istinu.

“Na dispoziciji sam tužilaštvu da se i ovaj spin raskrinka kao mnoštvo drugih tokom mog dugog političkog vijeka”, napisao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

