Đukanović: Izuzetna zabrinutost za funkcionalnost države

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se mora vratiti u stanje normalnosti koje pripada pouzdanoj članici NATO-a i državi koja je odgovorna da reformama ostvari perspektivu članstva u Evropskoj uniji (EU), poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara, Gabrijelom Eskobarom imao konstruktivan i veoma otvoren razgovor o situaciji u Crnoj Gori.

Đukanović je rekao da je iskazana “izuzetna zabrinutost za funkcionalnost države u uslovima kada nemamo Ustavni sud i Vladu i ne postoji konsenzus u parlamentu“.

„Ohrabrenje svim pro-evropskim i pro-euroatlantskim političkim akterima da se fokusiraju na kompromis koji će rezultirati izborom sudija Ustavnog suda i voditi prijevremenim izborima kao kredibilnim putem za izlazak iz krize“, istakao je Đukanović.

Kako je rekao, sve drugo su manipulacije, uključujući i usvajanje Zakona o predsjedniku protivno mišljenju VK.

„Crna Gora se mora vratiti u stanje normalnosti koje pripada pouzdanoj članici NATO-a i državi koja je odgovorna da reformama ostvari perspektivu članstva u EU“, istakao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS