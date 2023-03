Đukanović: Da je Đinđić živ Srbija bi već bila članica EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan bi drugačije izgledao, a Srbija bi već bila članica Evropske unije (EU) da je Zoran Đinđić živ, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom 20 godina od ubistva nekadašnjeg srpskog premijera.

Đukanović je kazao da bi, da je Đinđić živ, danas drugačije izgledali i Srbija i region.

“Zoran bi ostvario svoj politički i životni cij: Srbija bi već bila članica EU. Njegovim ubistvom, zadugo je ubijena evropska budućnost i Srbije i Zapadnog Balkana”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je istakao da mu je Đinđić bio dragi prijatelj i saborac.

“Kao i prethodnih decenija, i danas sam u mislima sa njegovom porodicom. I sa Srbijom koja tuguje. Slava Zoranu Đinđiću”, zaključio je Đukanović.

