Đukanović: Crna Gora bila oličenje stabilnosti, a danas se opisuje kao rak rana regiona

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je bila oličenje stabilnosti, a danas se opisuje kao “rak rana” regiona, kazao je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Đukanović je rekao da će se Crna Gora pridružiti Evropskoj uniji (EU) i da ne dijeli pesimizam ljudi koji smatraju da će se to desiti 2040. godine.

“Mislim da za zemlju kao što je Crna Gora ne treba više od tri godine da završi proces integracije”, rekao je Đukanović na 18. globalnom bezbjednosnom GLOBSEC forumu.

Đukanović je bio govornik na panelu “EU integracije: Perspektiva Zapadnog Balkana”.

“Predvodio sam vlade koje su otvorile sva poglavlja, znam koliko je posla neophodno obaviti na internom nivou, sada je pitanje da li je EU spremna da to prihvati”, rekao je Đukanović, prenosi portal Vijesti.

Na pitanje kako komentariše situaciju na Kosovu, Đukanović je rekao da je stanje u tom regionu ilustrovano upravo današnjim panelom, gdje je trebalo da učestvuju još tri učesnika.

Premijer Kosova Aljbin Kurti otkazao je dolazak, a ne učestvuju i bivši premijer Bugarske Kiril Petkov i evropski izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

“Mislim da su oni odustali dominantno zbog problema koji su se desili juče na sjeveru Kosova. Ova ilustracija ubjedljivo potvrđuje da na Zapadnom Balkanu još živimo tako da ne znamo što će dan donijeti, a šta noć. To nas dovodi do pitanja zašto je to tako”, kazao je Đukanović.

Na pitanje smatra li da je tokom svog mandata mogao učiniti više da učvrsti put Crne Gore u EU integracijama, Đukanović je rekao da nema dileme da je veliki dio odgovornosti za dešavanja u regionu “na nama koji živimo na Zapadnom Balkanu, odnosno na liderima”.

“Ali moramo se vratiti staroj dilemi. Smatram da je loš inicijalni impuls za ovu situaciju u regionu to što EU nije čvršće bila opredijeljena za proširenje”, kazao je Đukanović.

On je naveo da se desio i zamor od procesa proširenja, kao i stav da se u tom pogledu ništa ne dešava.

“Od 2003. godine samo je Hrvatska postala članica, druge države su i dalje na sličnoj razdaljini od EU sada kao i tada, zato mislim da je pasivnost EU i njihov stav prema proširenju uticalo”, naveo je Đukanović.

On smatra da je na usporavanje proširenja EU uticala i izjava nekadašnjeg predsjednika Evropske komisije, Žan-Kloda Junkera, koji je rekao da za vrijeme njegovog mandata neće biti proširenja.

“Tačno je da nema određenih reformi, ali oni moraju i o svojim koracima da razmišljaju. U geopolitici ne postoji vakuum. Ako tu nije EU, tu je Rusija, zato danas imamo devastiran Zapadni Balkan u vrijednosnom smislu”, kazao je Đukanović.

On je ocijenio da je flertovanje sa balkanskim nacionalizmom pogrešno i poražavajuće.

“Čini mi se da oni koji kreiraju politike za Zapadni Balkan žele da od Srbije naprave partnera. Prvo, Srbija treba da napusti “krilo Srbije” i to će potvrditi uvođenjem sankcija Rusiji, a drugo je prestanak opstrukcija priznanja nezavisnosti Kosova”, rekao je Đukanović.

On smatra da bi bilo veoma dobro da Srbija potvrdi svoj evropski put.

“I mislim da je krajnje vrijeme da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija”, rekao je Đukanović.

Srbija želi, prema njegovim riječima, da oživi forumulaciju “svi Srbi u jednoj državi”.

Na pitanje je li veća prijetnja Rusija ili Srbija za Crnu Goru, Đukanović je rekao da se ne zna ko je imao gori uticaj.

On je kazao da je do prije tri godine Crna Gora bila oličenje stabilnosti, a danas se opisuje kao “rak rana” regiona.

“A tek su prošle tri godine. To je zato što se oko Crne Gore stvorila atmosfera da postoji imperativ da se promijeni rukovodstvo u Crnoj Gori. Jasno je zašto je to Rusija rekla, zbog istorijskih poveznica, te zašto je Srbija to uradila, ali zašto je Zapadu to toliko bilo važno – to oni treba da odgovore, a o tome ćute”, rekao je Đukanović.

On je dodao da “kažu da je Crna Gora mnogo gora sad nego prije tri godine, a ne govore o njihovom uticaju na to stanje”.

Na pitanje šta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže na to kad mu kaže da pokušava stvoriti “srpski svet”, odgovorio je da on kaže što bi rekao i na panelu – da on to ne radi, da to nije njegova ideja.

“Ali on to ne mora da kaže, tu su djela”, rekao je Đukanović.

On je kazao da dobija informacije od visoko pozicioniranih ljudi u diplomatiji koji su mu rekli da su razgovorali sa njim (Vučićem) i pitali ga: “Da li je moguće da si poslao 15 miliona EUR da bi osigurao pobjede na lokalnim izborima u jednom crnogorskom gradu”.

“A on im je odgovorio: “Nisam poslao 15, nego 12 miliona EUR”. Šta možete zaključiti iz toga”, upitao je Đukanović.

On je rekao da Evropa mora da prihvati činjenicu da ako ostavi bilo koji region van EU, suočiće se sa novom geopolitičkom situacijom.

“Ako je Zapadni Balkan prepušten Rusiji, imamo ogroman problem za stabilnost Evrope”, ocijenio je Đukanović.

Na pitanje da li bi se vratio politici odgovorio je da kada danas pogleda političku scenu isključuje povratak, jer današnja politička scena, prema njegovim riječima, nije uopšte inspirišuća.

“Jer je kvalitet politike u cijelom svijetu loš i političa scena koja je bila za pametne i vrijedne ljude, pretvorila se u prostor za ljude koji nemaju čime drugim da se bave”, rekao je Đukanović.

On je dodao da se nada da to nije zauvijek.

“Živimo u vremenu populizma. Ali ako vjerujemo da je konstantno onda je to katastrofa. Vjerujem da ćemo preživjeti ovu fazu, da će se politička scena stabilizovati i da će se pametni ljudi vratiti politici”, kazao je Đukanović.

