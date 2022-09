Đukanović će prisustvovati sahrani kraljice Elizabete

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvovaće sa suprugom sahrani kraljice Elizabete Druge 19. septembra u Londonu, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Đukanović se danas upisao u Knjigu žalosti u Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Podgorici povodom smrti kraljice Elizabete.

On je rekao da se Crna Gora s poštovanjem i pijetetom oprašta od kraljice Elizabete.

„Zajedno smo s kraljem Čarlsom Trećim i kraljevskom porodicom, s Vladom i građanima Ujedinjenog Kraljevstva u ovim danima tuge zbog odlaska svog najdugovječnijeg monarha“, naveo je Đukanović.

On je kazao da se pridružuje liderima i građanima svijeta koji su izrekli velike riječi o njenom izuzetnom vođstvu koje je obilježilo jednu epohu.

Đukanović je istakao da je Crna Gora imala privilegiju da ugosti kraljicu Elizabetu Drugu prije pola vijeka tokom posjete Jugoslaviji.

S ponosom se, kako je naveo, pamte njene riječi priznanja hrabrosti crnogorskog naroda iskazanoj u Drugom svjetskom ratu, u kom je dala lični doprinos borbi protiv fašističkog zla.

„Ostavila je svijet zadivljen snagom i mudrošću kojom je vodila monarhiju punih sedam decenija, u vremenima blagostanja, ali i velikih kriza, uvijek čvrsto odana zemlji i vrijednostima slobode i napretka na kojima se snažilo i osavremenjavalo Ujedinjeno Kraljevstvo”, poručio je Đukanović.

