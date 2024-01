Dukaj: Izmjenama do zakona u skladu sa evropskim principima

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi treba otkloniti sve nedostatke i pravne praznine, koje su stvarale probleme u praksi, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) je saopšteno da je Dukaj, na radnom doručku sa predsjednicima lokalnih samouprava, pozvao predstavnike opština da dostave sugestije, ili ukažu na probleme sa kojima se suočavaju, kako bi Crna Gora dobila moderan zakon koji je u skladu sa svim evropskim principima.

On je rekao da su prioriteti MJU funkcionalna analiza lokalnih samouprava, unapređenje Zakona o lokalnoj samoupravi i projektne aktivnosti za unapređenje digitalizacije na lokalnom nivou.

Dukaj je podsjetio da je u decembru započet proces i objavljen javni poziv za konsultacije, ali i formirana radna grupu za izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim će, kako je naveo, biti unaprijeđena decentralizacija.

„Taj zakon mora da otkloni sve nedostatke i pravne praznine koje su nam svima stvarale probleme u praksi”, rekao je Dukaj.

On je kazao da MJU na strateški način promišlja o kreiranju sistema lokalne samouprave, koji će imati potencijala da pruža kvalitetan servis građanima i privredi.

Kako je naveo, strategijom reforme javne uprave za period od 2022. do 2026. godine predviđeno je sprovođenje sveobuhvatne analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave, kao i izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa nalazima analize.

Dukaj je istakao da će i aktivnosti digitalizacije na lokalnom nivou biti realizovan do kraja ove godine, u sklopu projekta „eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19“, koji MJU realizuje u saradnji sa UNDP.

To su, prema njegovim riječima, samo neke od oblasti koje unapređuju.

“A naš zajednički cilj je da lokalne samouprave unaprijedimo u skladu sa evropskim standardima“, naglasio je Dukaj.

U saopštenju se navodi da su se predstavnici Ministarstva i lokalnih samouprava saglasili da je potrebno što češće organizovati sastanke u sličnom formatu, kao i razmjene mišljenja i stavova, planova i izazova u funkcionisanju lokalnih samouprava.

