Državni vrh Srbije miješa se u unutrašnje prilike u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Pregovori oko formiranja nove crnogorske vlade ponovo su podstakli državni vrh Srbije da se direktno umiješa u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, saopštili su iz Digitalnog forenzičkog centra (DFC).

Iz DFC-a su, u analizi “Građanski ili nacionalni koncept za Crnu Goru”, naveli da je pitanje ulaska partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) koje predvode Milan Knežević i Andrija Mandić od ključnog značaja za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Ponovo se javnost dezinformiše o ugroženosti Srba, a režim u Srbiji, kao i mediji i analitičari pod njegovom kontrolom, izvlače paralelu i upoređuju prava Albanaca u Sjevernoj Makedoniji i Srba u Crnoj Gori“, rekli su iz DFC-a.

Kako su kazali, od Vučića su se mogla čuti zalaganja za prekompoziciju Crne Gore po etničko-nacionalnom principu, koja ima svoje glasnogovornike i u Crnoj Gori.

„Od početka litija u decembru 2019. godine, sa logističkom podrškom iz Beograda, insistiranje predsjednika Srbije Vučića i njegovih najbližih saradnika na zaštiti ugroženog srpskog naroda i konačnom rješavanju srpskog pitanja u Crnoj Gori dobilo je na zamahu“, istakli su iz DFC-a.

Oni su kazali da je na principu „ugroženosti Srba izvan Srbije“ izgrađen nacionalistički koncept, u funkciji njihove homogenizacije i vezivanja za srpski nacionalni korpus.

Iz DFC-a su naveli da se to radi uz jasno ispoljavanje ambicije da se o svim vitalnim pitanjima koja se tiču Srba, ma gdje oni živjeli, odlučuje u Beogradu.

„Ta zamisao je institucionalizovana i putem ključnih dokumenata, deklaracija i strategija, koje je Beograd u kontinuitetu usvajao od 2006. godine“, rekli su iz DFC-a i dodali da je u tom kontekstu Vučić više puta potencirao da je za njega od ključnog značaja popis stanovništva u Crnoj Gori.

Prema ocjeni DFC-a, Vučić je na taj način nagovijestio da će Srbija i dalje predano raditi na pokušajima promjene demografske strukture u Crnoj Gori.

„Iz ugla Srbije i Demokratskog fronta kao izvođača radova, popis bi kao poželjni rezultat trebalo da ima ostvarivanje dominantnog uticaja srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori“, kazali su iz DFC-a.

Kako su dodali, jasno je da će, ako se uspije izvršiti pritisak na dio stanovništva da promijeni svoju nacionalnu orijentaciju, uslijediti treća faza onoga što je Vučić više puta najavljivao i pominjao od 2020. godine – pokušaj ustavne prekompozicije Crne Gore po ugledu na Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju.

Iz DFC-a su kazali da direktno uplitanje Srbije u unutrašnje stvari suverene i nezavisne susjedne države, sa evidentnim pretenzijama da učestvuje čak i u preoblikovanju njenog ustavnog ustrojstva, sa sobom nosi brojne bezbjednosne implikacije.

Oni su istakli da su jako opasne poruke koje Vučić i njegovi saradnici u Srbiji i Crnoj Gori godinama provlače o slijeđenju primjera država koje su prošle kroz građanski rat i čiji su ustavni aranžmani nastali kao posljedica tih ratova.

Kako su objasnili, te poruke su opasne jer se (in)direktno poziva na promjenu Ustava, građanskog koncepta Crne Gore i pretvaranje u (dvo)nacionalnu državu.

„Crna Gora je građanska država – koncept koji brojni izvođači projekta srpski svet ne žele da prihvate, a ujedno predstavlja kočnicu paternalizaciji i političkoj eksploataciji Srba u političke i druge ciljeve“, rekli su iz DFC-a.

