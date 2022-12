Državni sekretari iz SDP-a podnijeli ostavke

Podgorica, (MINA) – Državni sekretari iz Socijaldemokratske partije, Amina Cikotić, Budimir Mugoša i Petar Odžić, podnijeli su ostavke na te funkcije u ministarstvima sporta i mladih, poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i kapitalnih investicija.

Oni su, obrazlažući ostavke, ocijenili da je Vlada kojoj je izglasano nepovjerenje u Skupštini Crne Gore izgubila legitimitet da u punom kapacitetu vodi unutrašnju politiku, pa tako i u tim resorima.

Cikotić, Mugoša i Odžić su u obrazloženjima naveli da, kao politički imenovane osobe u Vladi, smatraju primjerenim da u takvim okolnostima više ne obavljaju dužnost državnih sekretara.

Oni su, uz zahvalnost na dosadašnjoj korektnoj saradnji, zatražili od resornih ministara da njihove ostavke procesuiraju na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

