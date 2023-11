Države kandidati mogu računati na pomoć članica EU

Podgorica, (MINA) – Proces proširenja Evropske unije (EU) i dalje je živ, a sve države kandidati mogu računati na svesrdnu pomoć članica Unije, kazao je šef crnogorske diplomatije Filip Ivanović, navodeći da je to poruka sa ministarske konferencije u Berlinu.

Ivanović, koji je boravak u Berlinu završio radnom večerom sa specijalnim izaslanikom njemačke Vlade za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom, rekao je da je upoznao svoje kolege sa novoformiranom Vladom, njenim profilom i prioritetima u vanjskoj politici.

On je, u video poruci objavljenoj na društvenoj mreži X, naveo da je glavni spoljnopolitički prioritet nove Vlade pristupanje Crne Gore EU.

“I to sam jasno naglasio na svim sastancima i izlaganjima. Preovlađujući stav svih učesnika konferencije jeste da EU mora biti spremna za proširenje, a da zemlje kandidati moraju biti spremne za pristupanje”, kazao je Ivanović.

On je rekao da je zadovoljan porukama koje su se čule sa konferencije, a koje se odnose na to da je proces proširenja EU i dalje živ.

“Kao i na to da sve države kandidati, a naročito Crna Gora kao predvodnica u procesu evropskih integracija, mogu računati na svesrdnu pomoć drugih država članica”, dodao je Ivanović.

