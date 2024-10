Država dužna da isplati 53 hiljade EUR zbog dužine trajanja sudskog postupka

Podgorica, (MINA) – Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je danas odluku u predmetu Alić i drugi protiv Crne Gore, na osnovu koje je država dužna da podnosiocima predstavke isplati 53 hiljade EUR zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom.

Iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom su kazali da je sud predstavku izbrisao sa liste predmeta u skladu sa članom 39 Konvencije, nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje koje su postigle strane u sporu zasnovano na poštovanju ljudskih prava i da ne postoje razlozi koji bi opravdali dalje ispitivanje predstavke.

Kako su navodi, podnosioci predstavke, njih 48, su se prituživali Evropskom sudu na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred Ustavnim sudom Crne Gore, od četiri godine i osam mjeseci, a koji se odnosio na pitanje iz radnog odnosa.

„Evropski sud je predložio državi Crnoj Gori i podnosiocima predstavke da zaključe prijateljsko poravnanje kojim bi se država obavezala da podnosiocima predstavke zbog prekomjerne dužine trajanja postupka isplati po 1,1 hiljadu EUR na ime naknade nematerijalne štete i ukupno 250 EUR na ime troškova postupka pred Evropskim sudom“, kaže se u saopštenju.

Iz Kancelarije zastupnika Crne Gore su rekli da su taj predlog prihvatile obje strane u sporu.

Iz Kancelarije su podsjetili da je Vlada preporučila Ustavnom sudu da u cilju smanjenja dužine trajanja postupaka sačini analizu predmeta koji su u radu pred tim sudom duže od tri godine i da takve predmete označi kao prioritetne i definiše fiksne rokove za njihovo okončanje.

