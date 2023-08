Zgrada Vlade u bojama ukrajinske zastave

Podgorica, (MINA) – Zgrada Vlade Crne Gore osvijetljena je večeras bojama ukrajinske zastave, povodom Dana nezavisnosti Ukrajine.

Iz Ministarstva vanjskih poslova poručili su da će Crna Gora nastaviti da nedvosmisleno podržava Ukrajinu na njenom putu ka slobodi i očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Poruke povodom Dana nezavisnosti Ukrajine uputili su i crnogorski premijer i predsjednik, Dritan Abazović i Jakov Milatović.

