Zemljotres u Albaniji, osjetio se i u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć Albaniju, a osjetio se i u Crnoj Gori.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju objavio je da je 17 minuta nakon ponoći registrovao zemljotres srednje jačine, sa epicentrom na 31 kilometar jugozapadno od albanskog grada Elbasana.

„Jačina ovog zemljotresa u žarištu iznosila je 4,6 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od šest stepeni Merkalijeve skale“, kazali su iz Zavoda.

Kako su naveli, žarište zemljotresa locirano je na dubini od deset kilometara.

Zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području.

