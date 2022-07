Zelenski: Povratak Zmijskog ostrva mijenja situaciju u Crnom moru

Kijev, (MINS) – Povratak Zmijskog ostrva pod ukrajinsku kontrolu značajno mijenja situaciju u Crnom moru, smatra predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Zelenski je u video obraćanju krekao da razvoj događaja ne garantuje sigurnost ili da se Rusija neće vratiti, ali značajno ograničava rusko djelovanje.

“Nesumnjivo, glavna riječ danas je zmija, rekao je on, zahvalivši ukrajinskoj obavještajnoj službi, vojnicima i pilotima na njihovoj ulozi u oslobađanju ostrva i ponovo obećavajući da će vratiti teritoriju koju ruske snage okupiraju.

“Korak po korak ćemo ih istisnuti iz našeg mora, iz naše zemlje, s našeg neba”, rekao je Zelenski.

Moskva je ranije odgovorila na tvrdnju Ukrajine da su istjerai ruske trupe sa Zmijskog ostrva.

Rusko ministarstvo odbrane negiralo je da su otjerani i nazvalo povlačenje “gestom dobre volje” kako bi pokazalo da zemlja ne ometa napore da se dozvoli izvoz poljoprivrednih proizvoda.

