Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeno 37 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tokom vikenda 37 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je saobraćajna policija u danima vikenda na crnogorskim putevima evidentirala 43 saobraćajne nezgode.

Iz policije su kazali da su u tim saobraćajnim nezgodama dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede, a deset lake.

Kako su rekli, u istom periodu pripadnici saobraćajne policije podnijeli su 244 prekršajne prijave, izdali 630 prekršajnih naloga i oduzeli 17 pari registarskih oznaka.

Pripadnici saobraćajne policije su, kako se navodi, 17 vozila isključili iz saobraćaja.

„Zbog vožnje pod dejstvom alkohola policijski službenici su uhapsili 37 vozača, od čega njih 15 u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je podgorička policija uhapsila O.B. (27), državljanina Turske, koji je prošao na dva crvena svjetla u intervalu manjem od deset minuta, a potom se nije zaustavio na znak za zaustavljanje.

„Kontrolom O.B. utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,11 promila. On je potom omalovažavao policijske službenike“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je O.B. sudija za prekršaje izrekao kaznu u visini od 1,6 hiljada EUR.

Navodi se da su službenici policije u Nikšiću uhapsili R.R. (68), koji je kao vozač učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,67 promila.

„Osim toga, policija je u Mojkovcu uhapsila G.F. (47), koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji 2,17 promila“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

