Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšena dva vozača

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je dva vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je uhapšen O.G. (36) iz Bosne i Hercegovine, koji je kontrolisan u mjestu Sveti Stasije.

On je, kako se dodaje, vozilom upravljao sa 2,17 promila alkohola u organizmu.

“Uhapšen je i vozač P.V. (39) iz Tivta koji je kontrolisan u mjestu Muo kada je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,23 grama po kilogramu”, naveli su iz policije na platformi X.

Iz policije su dodali da je O.G. kažnjen sa 11 dana zatvora, a P.V. sa 20.

