Završen protest organizacija OSI na Rimskom trgu

Podgorica, (MINA) – Protest organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom (OSI), sa kojeg je zatraženo povlačenje Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, završen je nakon što su okupljeni odlučili da nastave pregovore sa vlastima.

Predstavnici organizacija koje se bore za prava OSI su danas razgovarali sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naidom Nišić.

Iz Kabineta predsjednika Vlade, zajedno sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Ministarstvom finansija, pozvali su predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom na dodatne konsultacije u vezi sa Nacrtom zakona.

Okupljeni na protestu su nakon tog poziva odlučili da se povuku sa trga i da nastave pregovore sa vlastima, prenosi Pobjeda.

Današnji protest pod sloganom „Mi smo stvarnost, a vi mit”, organizovalo je više reprezentativnih nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom.

Predsjednica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić na protestu je pozvala Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Ona je zatražila i formiranje nove radne grupe za izradu novog nacrta zakona uz učešće najmanje troje predstavnika reprezentativnih organizacija OSI i hitno usvajanje novog pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupcima ostvarivanja prava na subvencije.

„Zato smo danas ispred Ministarstva nadležnog da te zahtjeve ispuni i uvaži“, rekla je Vujačić.

Ona je kazala da je „sve ovo počelo jer nadležni smatraju da OSI nijesu dostojni pristojnih, a ne visokih zarada“.

Izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović rekao je da je Nacrt zakona kreiran bez ikakvih analiza i na bazi netačnih podataka.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da Nišić ima šansu da ispravi grešku, povuče Nacrt zakon i stavi van snage doneseni Pravilnik.

On je kazao da OSI, ne da nijesu bile teret, nego su ponos društva.

„Država treba da shvati da su OSI istinska vrijednost društva i da stvari koje se njih tiču, mora da rješava zajedno sa njima. Moramo da istrajemo zajedno, i u ovom slučaju i svim narednim brobama“, poručio je Tomić.

Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Milijana Ćirković kazala je od OSI oteto više od deset miliona EUR.

“Danas, umjesto da s Ministarstvom razgovaramo o unapređenju, mi moramo da protestujemo. Negativna medijska kampanja nezapamćena u Evropi protiv OSI”, rekla je Ćirković.

Ona je kazala da je namjera Vlade jasna.

“Da se uštede neka sredstva u budžetu pa da se nauštrb prava OSI ta sredstva usmjere na namirivanje budžetskih deficita, kao što je to rađeno do 2017. godine”, rekla je Ćirković.

Ona je pozvala na Ministarstvo i Vladu da povuku predloženi Nacrt bez odlaganja i da se proces vrati u fazu formiranja radne grupe za izradu novog nacrta zakona koji bi uključivao najmanje tri predstavnika reprezentativnih organizacija OSI.

“Ne možemo dozvoliti da se bilo koji propisi donose a da se prije toga ne obave konsultacije sa reprezentativnim predstavnicima oprganizacija OSI”, rekla je Ćirković.

Dragana Božović je rekla da neće odustati dok se ovakav Nacrt zakona ne povuče iz procedure.

“Umjesto da poboljša naš položaj, ovakav Nacrt zakona nas samo unazađuje, a Nišić umjesto da sasluša naš glas i uvaži naše zahtjeve, ona nas ignoriše i marginalizuje. Ne želimo da budemo statistički podatak već da se borimo za naša prava”, rekla je Božović.

Ona je rekla da je povlačenje Nacrta zakona iz procedure prvi korak od kojeg neće odustati makar ostali ispred Ministarstva danima.

