Zaštitnik će pokrenuti postupak u slučaju nezakonitih smjena direktora

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik imovinsko pravnih interesa pokrenuće postupak protiv odgovornog lica u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta ukoliko se pokaže da su smjene direktora vaspitno – obrazovnih ustanova nezakonite.

To je rekao ministar prosvjete Miomir Vojinović u intervju Portalu RTCG, odgovarajući na pitanje da li će neko snositi odgovornost u slučaju da se utvrde nezakonite smjene direktora.

“Ministarstvo prosvjete će, takođe, ispitati odgovornost unutar Ministarstva u smislu Zakona o upravnom postupku i ovlašćenog lica za pripremu određenih rješenja”, kazao je Vojinović.

On je kazao da su jasne ingerencije i Ministarstva i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa.

Ministar prosvjete je ocijenio da je veliki izazov za sistem nedovoljna zastupljenost kadra iz nastavnih predmeta hemija, fizika i matematika.

Kako je naveo, na osnovu podataka Zavoda za školstvo, 30 odsto nastave hemije nije stručno zastupljeno, a 40 odsto nastavnika u nastavi za ovaj nastavni predmet je sa diplomom biologije i hemije.

“Nastava matematike 34 odsto nije stručno zastupljena, a od 478 nastavnika matematike 163 nemaju odgovarajuću stručnu spremu, dok iz fizike nastava 30 odsto nije stručno zastupljena”, kazao je Vojinović.

On je rekao da je u sveobuhvatnoj Analizi sektora obrazovanja, nedavnoj predstavljenoj crnogorskoj javnosti, u osnovnim i srednjim školama zaposleno 6.339 nastavnika.

Od čega, kako je naveo, 4.344 u osnovnom i 1.995 u srednjem obrazovanju.

“Ove podatke treba dijelom uzeti sa rezervom, jer podaci MONSTAT-a i MEIS-a nijesu konzistentni. Postoji problem sa podacima o nastavnicima koji nemaju punu normu ili rade po ugovoru na određeno vrijeme”, kazao je Vojinović.

