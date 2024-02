Započeto instaliranje računarske opreme u školama

Podgorica, (MINA) – U danilovgradskim i cetinjskim školama u subotu je započeta instalacija računarske opreme, u okviru koje će učionice i kabineti biti opremljeni računarima, laptopovima, televizorima, štampačima i projektorima.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) su podsjetili da je, na osnovu ugovora potpisanog u novembru prošle godine, obezbijeđena računarska oprema vrijedna više od šest miliona EUR.

„Predviđeno je opremanje 210 učionica i 2.020 kabineta u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“, rekli su iz MPNI.

Kako su kazali, u subotu i danas IT timovi instaliraju računarsku opremu u školama na Cetinju i u Danilovgradu.

Iz MPNI su naveli da se oprema na Cetinju instalira u Osnovnoj školi (OŠ) „Lovćenski partizanski odred”, gdje će u računarskoj učionici biti postavljeno 16 računara, televizor (TV) od 65 inča, multifunkcionalni štampač.

Oni su dodali da će u toj školi biti u učionicama postavljeno još 15 računara, 15 TV-a 65 inča i tri laptopa.

„U OŠ „Njegoš” u računarskoj učionici je instalirano 16 računara, TV 65 inča i multifunkcionalni štampač, dok su učionice opremljene sa 16 računara, 16 TV-a 65 inča i četiri laptopa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Srednjoj likovnoj školi „Petra Lubarda” postavljeno 16 računara, TV 65 inča i mutifunkcionalni štampač u računarskoj učionici, a u ostalim učionicama su instalirana tri računara, tri TV-a od 65 inča i jedan laptop.

U cetinjskoj Gimnaziji, kako se dodaje, u računarskoj učionici je postavljeno 16 računara, TV od 65 inča i multifunkcionalni štampač, dok su učionice dobile po tri računara i TV-a od 65 inča, kao i dva laptopa.

Iz MPNI su kazali da je u danliovgradskoj Gimnaziji „Petar I Petrović Njegoš” postavljeno 16 računara, TV 65 inča, multifunkcionalni štampač, dok su u učionicama po tri računara, TV-a od 65 inča i laptopa.

„U OŠ „Njegoš“ u Spužu 16 računara, TV 65 inča i multifunkcionalni štampač za računarsku učionicu, a u ostalim učionicama će biti instalirano po 11 računara i TV-a i 4 laptopa“, rekli su iz MPNI.

Kako su kazali, u OŠ „Vuko Jovović” za računarsku učionicu su obezbijeđena 132 računara, dva TV-a i dva multifunkcionalna štampača, dok će u ostalim učionicama biti instalirano po 18 računara i TV-a i šest lapotopova.

U raučunarskoj učionici OŠ „Milosav Koljenšić” biće tri računara, TV 55 inča i multifunkcionalni štampač, dok će u učionicama biti raspoređena po četiri računara i TV-a i jedan laptop.

Navodi se da će u OŠ „Blažo Mraković” u učionicama biti pet laptopova, četiri projektora i jedan multifunkcionalni štampač.

„Područna jedinica OŠ „Vuko Jovović” – „Marko Lakić” dobila je tri računara i tri televizora 55 inča, područna jedinica „Miladin Perović” dva laptopa i dva projektora koliko i područna jedinica „Vlajko Brajovi攓, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će u područnoj jedinici OŠ „Njegoš” u Novom Selu biti instalirana dva laptopa i dva projektora, dok će po jedan laptop i projektor dobiti i dvije područne jedinice OŠ „Milosav Koljenšić” u Kujavi i Mijokusovićima.

„Cilj MPNI je da se stvore uslovi za kvalitetno obrazovanje mladih koje ima snažan uticaj na njihovu budućnost“, zaključuje se u saopštenju.

