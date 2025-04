Zaplijenjena droga, oružje i novac, uhapšeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije danas su, u koordiniranoj akciji u sjevernoj, zapadnoj i centralnoj regiji, zaplijenili drogu, oružje, municiju i novac i uhapsili šest osoba, a protiv osam podnijeli krivične prijave, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv droga, u saradnji sa Regionalnim centrima bezbjednosti Sjever, Zapad i Centar, podržani od projekta EU4FAST, realizovali višemjesečnu policijsku akciju kodnog naziva „Milet“.

Akcija je, kako se dodaje, realizovana u cilju suzbijanja ulične prodaje i krijumčarenja droga i razbijanja mreže uličnih dilera.

„U aktivnostima su otkrivena i krivična djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, falsifikovanje isprave i nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi“, kaže se u saopštenju.

Iz polciije su rekli da su tokom akcije pretreseni objekti na osam lokacija na području Podgorice, Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića, prilikom kojih je uhapšeno šest osoba, a podnijeto je pet krivičnih prijava protiv osam osam osoba, od kojih se dvije nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Kako su kazali, postupajući po naredbi suda, pretreseni su stan i pomoćni objekti koje koristi M.Đ.(40).

Iz policije su naveli da su kod njega pronađene pvc kesice sa praškastom materijom za koje se sumnja da sadrže heroin mase blizu 400 grama, oko 58 grama kokaina, oko 113 grama nepoznate bijele praškaste materije, 668 grama baze za heroin.

Pronađeno je, kako su dodali, i 470 EUR, balistički prsluk-pancir, uređaj za praćenje, pribor za čišćenje oružja, pribor za miješanje, mjerenje i pakovanje droge.

„O događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu M.Đ. uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici bjelopoljskog Odjeljenja bezbjednosti, u saradnji sa službenicima granične policije, pretresli stan i druge prostorije u vlasništvu V.A.(30).

„Tom prilikom je kod istog pronađeno 13 komada municije različite vrste i kalibra u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će protiv V.A, nakon odgovarajućih vještačenja, biti podnešena krivična prijava za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi, V.A. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi.

Iz policije su kazali da je on to krivično djelo izvršio tako što je sa R.S. ilegalnim prelazom između Srbije i Crne Gore preko granične linije, kako se sumnja, prokrijumčario M.Č. iz Bara, za kojim je bila raspisana nacionalne potjernice, za novčanu nadoknadu.

Oni su rekli da je pretresen stan R.S.(60) iz Bijelog Polja.

„Tom prilikom su pronađene dvije puške bez odgovarajuće dokumentacije, 72 komada municije različite vrste i kalibra i jedan pištolj. Ove predmete je prilikom pretresa pokušala da odbaci njegova supruga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se nadležni tužilac nakon vještačenja naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela u odnosu na taj događaj.

„R.S. je uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa V.A. izvršio krivično djelo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da su u pretresu stana O.L.(39) privremeno oduzeti elektronski uređaji.

„Uhapšen je i protiv njega je državnom tužilaštvu podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je zajedno sa E.S. izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, uhapšen je i M.R.(50) iz Pljevalja, od kojeg je pretresom oduzet elektronski uređaj i podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Od E.S.(37) iz Pljevalja, oduzet je elektronski uređaj, a isti je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa licem O.L. izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su krivične prijave podnijete i protiv M.P. (55) i A.K.(25) iz Pljevalja, koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Za isto krivično djelo su prikupljeni dokazi protiv jednog lica iz Pljevalja koje je u međuvremenu preminulo“, dodali su iz policije.

Kako su rekli, u prethodnom periodu zajedno sa današnjom zaplijenom, tokom sprovođenja istraživanja u oblasti droga, u višemjesečnim aktivnostima na predmetu, ostvareno je ukupno 26 zapljena.

Iz policije su naveli da je prilikom zaplijena zaplijenjeno preko 91 kg marihuane, oko 280 grama kokaina, preko 400 grama heroina, 668 grama baze za heroin, preko 400 grama amfetamina, 230 komada raznih tableta, 113 grama nepoznate bijele praškaste materije.

„U dosadašnjim aktivnostima su oduzete i tri puške i dva pištolja i municija“, istakli su iz policije.

Oni su naveli da je, sa preduzetim mjerama i dokaznim radnjama koje su sprovedene na dan realizacije predmeta, ukupno podnijeto 26 krivičnih prijava protiv 34 osobe od čega 22 krivične prijave protiv 28 osoba zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su rekli da su dvije krivične prijave podnijete protiv dvije osobe za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, jedna krivična prijava protiv dvije osobe za krivično djelo falsifikovanje isprave i jedna protiv dvije osobe za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi.

Kako su dodali, podnijeto je i osam prekršajnih prijava protiv osam osoba iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Službenici Uprave policije beskompomisno i odlučno nastavljaju borbu protiv svih oblika kriminala na svim nivoima sprovodeći aktivnosti definisane nacionalnim prioritetima“, poručuje se u saopštenju.

