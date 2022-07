Zahtijevaju hitnu akciju državnih organa o prijetnjama Abazoviću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava zahtijeva hitnu akciju državnih organa i institucija kako bi se utvrdile sve prijetnje kriminalnih struktura premijeru Dritanu Abazoviću.

Abazović je obavijestio čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i planiraju neku vrstu odmazde.

“Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava zahtjeva hitnu akciju državnih organa i institucija kako bi se utvrdile i sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru Dritanu Abazoviću”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da je ključni prioritet Vlade upravo vladavina prava kao nužnost pune integracije u Evropskoj uniji, a Abazović osoba koja tome nesumnjivo daje najveći zamah i pečat.

“I stoga je potrebno, i na ovom pitanju, pokazati odlučnost države koja mora biti jača od svakog”, dodaje se u saopštenju.

