Zabrinjavajuće povećanje potrošnje u septembru

Podgorica, (MINA) – Više od polovine budžetskih korisnika krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer su u septembru imali veću potrošnju od propisane, saopšteno je iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Navodi se da je u toku izborne kampanje povećana potrošnja više državnih institucija za ugovore o djelu, konsultantske usluge, pomoći i subvencije, izgradnju lokalne infrastrukture, službena putovanja i gorivo.

Podsjeća se da je Zakonom propisano da je budžetskim potrošačkim jedinicama zabranjena mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do održavanja izbora.

“Od 86 budžetskih korisnika čak 45 je u toku septembra imalo potrošnju veću od šestomjesečnog prosjeka prije raspisivanja izbora”, kažu iz MANS-a.

Navodi se da je od toga osam budžetskih korisnika imalo potrošnju koja je preko milion EUR veća od zakonom propisanog maksimuma, a tri su imala uvećanje između 500 hiljada i million EUR.

“Šest državnih institucija je u septembru utrošilo od 100 do 500 hiljada EUR više nego što im je to dozvoljavao zakon, tri su prekoračile limit za 50 do 100 hiljada, a osam su trošile od deset do 50 hiljada više nego što su smjele”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, preostalih 17 institucija su prekršile zakonski maksimum za manje od deset, a više od hiljadu EUR.

Iz MANS-a upozoravaju da je u septembru došlo do zabrinjavajućih povećanja potrošnje za pojedine troškove.

“Nastavljeno je sa isplatom pomoći pojedincima iz budžetske rezerve o kojoj su odlučivale Vladine komisije, bez bilo kakvih kriterijuma, a po tom osnovu je isplaćeno 140 hiljada EUR”, navode iz te nevladine organizacije.

Kako se navodi, izdaci po osnovu ugovora djelu u septembru su bili skoro 300 hiljada EUR veći od šestomjesečnog prosjeka i za te namjene je potrošeno 1,3 miliona EUR.

“Uprava prihoda i carina je u septembru potrošila skoro 170 hiljada EUR za ugovore o djelu, što je preko 100 hiljada više od mjesečnog prosjeka”, kaže se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija su u septembru potrošili po preko 30 hiljada EUR više od prosjeka u šestomjesečnom periodu prije raspisivanja izbora.

Navodi se da troškovi službenih putovanja u septembru iznose preko 600 hiljada EUR i za skoro 250 hiljada veći su od šestomjesečnog prosjeka.

“Najveću razliku u potrošnji ima Kabinet Predsjednika Vlade koji je u septembru za službena putovanja isplatio preko 60 hiljada EUR, što je za 50 hiljada više od prosjeka u prethodnih šest mjeseci”, kaže se u saopštenju.

Prema podacima MANS-a, povećana su i putovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za preko 40 hiljada EUR, Ministarstva vanjskih poslova za oko 30 hiljada I Ministarstva odbrane za oko 20 hiljada.

“Ukupni rashodi za gorivo su povećani za oko 90 hiljada EUR u odnosu na prosjek. U tome je prednjačilo Ministarstvo odbrane koje je u septembru potrošilo skoro 80 hiljada EUR više od prosjeka”, navodi se u saopštenju.

