Za projekte iz oblasti reforme javne uprave preko 147 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Za finansiranje osam projekata nevladinih organizacija (NVO) iz oblasti reforme javne uprave za ovu godinu dodijeljeno je 147,4 hiljade EUR, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Ugovori o finansiranju potpisani su danas u Ministarstvu javne uprave.

Generalna direktorica za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA projekte, Marija Hajduković, i predsjednik komisije za raspodjelu novca za finansiranje projekata, Ivan Lazarević, naglasili su važnost NVO sektora u realizaciji aktivnosti definisanih strategijom reforme javne uprave.

Konstatovano je da je NVO sektor partner Vladi u tim naporima i da se očekuje uspješna implementacija planiranih projekata.

Iz Ministarstva su naveli da će finansirati osam projekata na osnovu odluke o raspodjeli novca za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti reforme javne uprave.

„Odluku je donijela komisija Ministarstva, polazeći od raspoloživih sredstava, na osnovu rang liste projekata bodovanih od nezavisnih procjenjivača i ispunjenosti svih konkursnih uslova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na javni konkurs bilo podnijeto 19 prijava, od kojih je odlukom odobreno finansiranje osam projekata/programa.

Iz Ministarstva su kazali da je odobreno finansiranje projekta „Putevi reforme javne uprave“, u iznosu od 23.920 EUR, koji su predložile NVO Identitet i Zenit plus Montenegro iz Podgorice.

Kako su naveli, odobreni su projekat „Za javnu upravu u službi građana“, u iznosu od 23.939 EUR predložen od Centra za demokratiju i ljudska prava, kao i „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“, u iznosu od 16.254 EUR, predložen od Mreže za evropske politike MASTER i NVO Asistent.

Iz Ministarstva su kazali da će biti finansirani projekti „Znanjem i akcijom do efikasnijeg servisa građana“, u iznosu od 8.872 EUR, predložen od NVO Novi poredak i Korak promjene iz Bijelog Polja, kao i „I ti se pitaš – učestvuj i utiči“, u iznosu od 17.440 EUR, koje su predložile NVO Centar kreativnih vještina i Šansa iz Berana.

Navodi se da je odboreno finasiranje projekta „Mediji kao podrška reformi javne uprave – zajedno i snažno“, u iznosu od 14.888 EUR, predloženog od NVO Đakomo Adriatic i nevladinog udruženja Centar sjevera iz Bijelog Polja.

Iz Ministarstva su rekli da će biti finansirani projekti „E-dukacija do PARticipacije“, u iznosu od 22.600 EUR, koji je predložen od Centra za građansko obrazovanje i „Reforma koju svi razumijemo“, u iznosu od 19.505 EUR, predložen NVO Novi horizont iz Ulcinja.

