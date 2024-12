Vučić sa Zelenskim o saradnji i evropskom putu dvije zemlje

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je imao “sadržajan i dobar” telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnoj saradnji i evropskom putu dvije zemlje.

“Sadržajan i dobar razgovor sa Zelenskim o svim važnim pitanjima bilateralne saradnje. Srbija je nedavno ponovo otvorila svoju ambasadu u Kijevu, u nadi da će njen rad dodatno dopriijneti boljim odnosima”, napisao je Vučić u četvrtak na svom Instagram nalogu.

Radio Slobodna Evropa prenosi da je Vučić dodao da su on i Zelenski razmotrili evropski put dvije zemlje, kao i mogućnost češćih bilateralnih posjeta u budućnosti. I Srbija i Ukrajina su države kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Zvanični stav vlasti u Beogradu je da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Srbija se od početka ruske invazije na Ukrajina usaglasila i podržala više rezolucija Ujedinjenih nacija i deklaracija EU, u kojima se osuđuje ruska invazija.

Međutim, nije uvela sankcije Moskvi, pravdajući taj stav, prije svega, podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje.

