Vučić izrazio saučešće zbog dešavanja na Cetinju i ponudio pomoć

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće crnogorskom kolegi Jakovu Milatoviću povodom pucnjave u kojoj je na Cetinju ubijeno više osoba i ponudio podršku državnim organima Crne Gore, kao i svaku vrstu pomoći.

Vučić je kazao da je sa tugom, nevjericom i dubokim žaljenjem primio vijest o masakru na Cetinju, koji je odnio nevine živote i nanio neizmjeran bol porodicama i sugrađanima stradalih.

“Ovaj surovi čin bezumlja poziva sve nas da nađemo snagu i damo svu podršku onima koji su izgubili svoje voljene, kao i da zajedno nastavimo da se borimo za društvo u kojem će najviše ljudske vrijednosti prevagnuti nad mržnjom i nasiljem”, naveo je Vučić na Instagramu.

On je izrazio saučešće porodicama stradalih i građanima Crne Gore.

“Neka vam snaga i solidarnost svih nas pomognu da prevaziđete ovaj ogroman bol”, poručio je Vučić.

